Ричмонд
-6°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане после нарушений режима тишины

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом, в воскресенье, 25 января, сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом, в воскресенье, 25 января, сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля.

Военные действия были предприняты после неоднократных нарушений со стороны движения ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня.

— в ответ на неоднократные нарушения «Хезболлой» договоренностей о прекращении огня, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры «Хезболлы» в нескольких районах Ливана, — говорится в сообщении.

Подробности о последствиях ударов не уточняются.

Похожие действия со стороны Израиля наблюдались и в ноябре прошлого года — тогда Израиль нанес серию атак, направленных против инфраструктуры ливанского движения «Хезболла», расположенной на юге страны.

13 января стало известно, что израильские танки атаковали патруль испанских миротворцев, расположенных на юге Ливана в рамках миссии Временных сил ООН.

До этого стало известно, что Иерусалим планирует начать новое крупное наступление в секторе Газа уже в марте 2026 года — основной целью является расширение зоны контроля. Арабский дипломат, близкий к переговорам, утверждает, что осуществить задуманный план не получится без поддержки Вашингтона.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше