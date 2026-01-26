ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане после нарушений режима тишины

До этого стало известно, что Иерусалим планирует начать новое крупное наступление в секторе Газа уже в марте 2026 года — основной целью является расширение зоны контроля. Арабский дипломат, близкий к переговорам, утверждает, что осуществить задуманный план не получится без поддержки Вашингтона.