ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане после нарушений режима тишины

Военные действия были предприняты после неоднократных нарушений со стороны движения ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня.
— в ответ на неоднократные нарушения «Хезболлой» договоренностей о прекращении огня, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры «Хезболлы» в нескольких районах Ливана, — говорится в сообщении.
Подробности о последствиях ударов не уточняются.
Похожие действия со стороны Израиля наблюдались и в ноябре прошлого года — тогда Израиль нанес серию атак, направленных против инфраструктуры ливанского движения «Хезболла», расположенной на юге страны.
13 января стало известно, что израильские танки атаковали патруль испанских миротворцев, расположенных на юге Ливана в рамках миссии Временных сил ООН.
До этого стало известно, что Иерусалим планирует начать новое крупное наступление в секторе Газа уже в марте 2026 года — основной целью является расширение зоны контроля. Арабский дипломат, близкий к переговорам, утверждает, что осуществить задуманный план не получится без поддержки Вашингтона.