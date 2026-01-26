Ричмонд
Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет открытого Кубка Африки

Сборная России заняла первое место в медальном зачете открытого Кубка Африки по дзюдо.

Источник: Аргументы и факты

Сборная России заняла первое место в медальном зачете открытого Кубка Африки по дзюдо, который прошел в Марокко. Российские спортсмены уверенно выступили на турнире и показали лучшие результаты среди всех участников соревнований.

Золотые медали в составе российской команды завоевали Турпал Хабибулаев, Сайгид Керимов, Эхван Эдисултанов, Адам Сангериев, Анджей Павлюков, Дудина Крастина, Эльвида Гуреева и Камила Бадурова. В мужской весовой категории до 90 килограммов представители России заняли все призовые места, полностью закрыв пьедестал.

По итогам соревнований российская сборная выиграла 8 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Вторую позицию в общем зачете заняла команда Туниса, третьей стала сборная Великобритании.

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на турнирах под нацфлагом.