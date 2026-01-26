В ГД предложили отменить лимит дохода для вычета на ребенка-студента

Уточняется, что работодатель применяет вычет ежемесячно в течение всего года до прекращения оснований (возраст, окончание очного обучения), без прекращения из-за лимита, что упростит администрирование: работодателям не нужно будет отслеживать момент превышения порога и делать перерасчёты с нужного месяца, это минимизирует ошибки, споры и обращения за налоговым вычетом, в том числе при смене работодателя или наличии нескольких мест работы.