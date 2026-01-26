Лава летела восемь часов: Вулкан на Гавайях выбросил раскалённый фонтан на высоту в полкилометра

Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил рекордный фонтан лавы, высота выброса составила около полукилометра.
«Фонтан южного кратера достиг высоты чуть менее 1,5 тысяч футов (500 метров), а фонтаны северного кратера — около 1,1 тысячи футов (330 метров). Это могут быть самые высокие одиночные фонтаны и самая высокая пара фонтанов, наблюдавшихся во время этого извержения», — информирует Геологическая служба США (USGS).
Извержение продолжалось около восьми часов, после него в расположенных в окрестностях населённых пунктах, а также на туристических тропах и смотровых площадках остались камни и пепел. При этом гавайская метеорологическая служба прогнозирует выпадение пепла на востоке и юго-востоке островов.
Накануне вулкан подбрасывал лаву на высоту до 200 метров. Это один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов.
Напомним, об извержении вулкана Килауэа сообщалось также в октябре 2025 года. В последнее время этот вулкан удивляет активностью.
Тем временем поселок Ключи на Камчатке завалило пеплом, виноват вулкан Шивелуч.