Лава летела восемь часов: Вулкан на Гавайях выбросил раскалённый фонтан на высоту в полкилометра

Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил фонтан лавы на 500 метров в высоту.

Источник: Комсомольская правда

Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил рекордный фонтан лавы, высота выброса составила около полукилометра.

«Фонтан южного кратера достиг высоты чуть менее 1,5 тысяч футов (500 метров), а фонтаны северного кратера — около 1,1 тысячи футов (330 метров). Это могут быть самые высокие одиночные фонтаны и самая высокая пара фонтанов, наблюдавшихся во время этого извержения», — информирует Геологическая служба США (USGS).

Извержение продолжалось около восьми часов, после него в расположенных в окрестностях населённых пунктах, а также на туристических тропах и смотровых площадках остались камни и пепел. При этом гавайская метеорологическая служба прогнозирует выпадение пепла на востоке и юго-востоке островов.

Накануне вулкан подбрасывал лаву на высоту до 200 метров. Это один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов.

Напомним, об извержении вулкана Килауэа сообщалось также в октябре 2025 года. В последнее время этот вулкан удивляет активностью.

Тем временем поселок Ключи на Камчатке завалило пеплом, виноват вулкан Шивелуч.

