В КНДР готовят скульптуры в честь подвигов военных в Курской области: процесс контролирует лично Ким Чен Ын

Ким Чен Ын проконтролировал изготовление скульптур в честь подвигов военных КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Глава КНДР Ким Чен Ын в воскресенье побывал в творческом объединении «Мансудэ», чтобы лично курировать изготовление монумента в честь подвигов военных КНДР в Курской области. Как сообщает ЦТАК, скульптурный комплекс будет установлен в Музее боевых подвигов Корейской народной армии.

Ким Чен Ына во время визита сопровождали представители руководства Центрального комитета Трудовой партии Кореи и глава оборонного ведомства Но Гван Чхоль.

Осмотрев центральные и вспомогательные скульптурные группы, а также скульптурные доски, Ким Чен Ын дал положительную оценку процессу. Он заявил, что работа выполняется в полном соответствии с намерением ЦК партии построить Мемориальный музей боевых подвигов.

Немногим ранее в КНДР состоялась торжественная церемония открытия Онпхоского дома отдыха, в которой лично участвовал Ким Чен Ын.

