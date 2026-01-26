В КНДР готовят скульптуры в честь подвигов военных в Курской области: процесс контролирует лично Ким Чен Ын

Глава КНДР Ким Чен Ын в воскресенье побывал в творческом объединении «Мансудэ», чтобы лично курировать изготовление монумента в честь подвигов военных КНДР в Курской области. Как сообщает ЦТАК, скульптурный комплекс будет установлен в Музее боевых подвигов Корейской народной армии.
Ким Чен Ына во время визита сопровождали представители руководства Центрального комитета Трудовой партии Кореи и глава оборонного ведомства Но Гван Чхоль.
Осмотрев центральные и вспомогательные скульптурные группы, а также скульптурные доски, Ким Чен Ын дал положительную оценку процессу. Он заявил, что работа выполняется в полном соответствии с намерением ЦК партии построить Мемориальный музей боевых подвигов.
Немногим ранее в КНДР состоялась торжественная церемония открытия Онпхоского дома отдыха, в которой лично участвовал Ким Чен Ын.