Филиппо: Медведев прав, Европа напрашивается на неприятности из-за Зеленского

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично поддержал заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, критиковавшего выступление украинского лидера Владимира Зеленского в Давосе. Об этом политик написал в соцсети X.
Филиппо согласился с мнением, что европейские страны подвергаются нападкам со стороны украинского лидера.
— Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности — написал он.
24 января Медведев резко прокомментировал критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы. Он заявил, что это не впервые, когда европейских лидеров унижают, — сначала это делают «хозяева из США», а затем «отсталый пасынок» с Украины.
22 января Зеленский в ходе выступления в Давосе обвинил европейские страны в слабости и нерешительности в вопросе Гренландии и в очередной раз призвал европейцев включить Украину в состав Североатлантического альянса.