Световые столбы появились в небе над Москвой

Ночью 26 января жители Москвы стали свидетелями появления световых столбов в небе, о чем сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На фотографиях, опубликованных каналом, были запечатлены лучи белого и бледно-желтого цветов. Световые столбы представляют собой оптическое явление, возникающее из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда, напоминающих большие ледяные иглы. Обычно такое явление наблюдается в Антарктике и Арктике.

В среду утром в небе над Омском, как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, зафиксировано оптическое явление, которое называют «ледяной радугой».

