Световые столбы появились в небе над Москвой

На фотографиях, опубликованных каналом, были запечатлены лучи белого и бледно-желтого цветов. Световые столбы представляют собой оптическое явление, возникающее из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда, напоминающих большие ледяные иглы. Обычно такое явление наблюдается в Антарктике и Арктике.