Белоусов расширит полномочия своего зама ради борьбы с коррупцией

«Приказываю наделить заместителя министра обороны РФ полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центробанк России, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — указано в документе. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.