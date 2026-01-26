Ричмонд
Белоусов расширит полномочия своего зама ради борьбы с коррупцией

Министр обороны России Андрей Белоусов намерен расширить полномочия своего заместителя — начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) ВС РФ по проверкам в целях противодействия коррупции, включая право направлять запросы в Банк России. Об этом говорится в проекте приказа министерства. В настоящее время указанную должность заместителя занимает генерал армии Виктор Горемыкин.

Андрей Белоусов возглавил министерство в 2024 году.

«Приказываю наделить заместителя министра обороны РФ полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центробанк России, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — указано в документе. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации.

Инициатива фактически дополняет действующий порядок проведения проверок, усиливая доступ ГВПУ к финансовой и имущественной информации в отношении проверяемых лиц. Это позволит получать сведения о счетах, займах, долгах, владении недвижимостью и ценными бумагами, а также о возможных скрытых активах.

URA.RU уже писало, что прошедший года стал для правосудия РФ временем громких процессов, выявивших главные тревоги общества. Одной из проблем стала коррупция в эшелонах власти. Подробнее о самых громких судебных разбирательствах — в материале наших корреспондентов.

