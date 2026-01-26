В Госдуме предложили размещать флаг России во всех новых жилых кварталах

«Патриотизм живет не на парадах, а в сердце. Мы должны сделать так, чтобы, подходя к своему дому, человек видел не только подъезд и парковку, но и символ своей страны. Чтобы ребенок, глядя в окно, с детства знал цвета своего флага. Чтобы Родина для каждого из нас начиналась не где-то далеко, а у порога собственного дома. Пока кто-то за рубежом пытается стереть наш флаг с международных арен, пусть это остается их проблемой. У нас же, дома, мы не стираем, а поднимаем. Мы гордимся. Мы воспитываем с детства уважение к своим символам. И пусть каждый ребенок, выходя во двор своего дома, видит над собой флаг страны. И никто не вправе отнять у нас право на эту гордость у собственного подъезда», — заключил он.