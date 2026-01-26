Снежная буря «занесла» в Вашингтон пингвинов: птицы появились у порога Белого дома

По задумке Белого дома, пингвин с американским флагом должен был символизировать стремление Гренландии к США. Однако, из-за того, что пингвины водятся не в Гренландии, а в Антарктиде, такая «прогулка» может быть воспринята как намек на территориальные амбиции США, но уже на другом конце планеты.