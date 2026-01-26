Ричмонд
Снежная буря «занесла» в Вашингтон пингвинов: птицы появились у порога Белого дома

В Белом доме опубликовали фото пингвинов, принесенных снежной бурей в Вашингтон.

Источник: Комсомольская правда

Недавняя снежная буря в Вашингтоне была настолько сильной, что «привела» пингвинов прямо к резиденции президента. Об этом пошутили в пресс-службе Белого дома.

В Белом доме опубликовали фото пингвинов, которых принесла снежная буря. ФОТО: соцсети.

Ранее в администрации Дональда Трампа дискутировали на тему обитания птиц в Гренландии. А в воскресенье заместитель главы пресс-службы в шутку разместил в соцсети X фотографию, на которой в заснеженном саду Белого дома «появились» пингвины. Фото, вероятно, сделано с помощью ИИ.

Накануне администрация США опубликовала снимок Дональда Трампа и пингвина с американским флагом, идущих по снегу в Гренландии, сопроводив публикацию подписью «Обними пингвина».

По задумке Белого дома, пингвин с американским флагом должен был символизировать стремление Гренландии к США. Однако, из-за того, что пингвины водятся не в Гренландии, а в Антарктиде, такая «прогулка» может быть воспринята как намек на территориальные амбиции США, но уже на другом конце планеты.

