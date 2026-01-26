Ричмонд
Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

РИА Новости: наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль, за ним по степени выгодности следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«Самые подходящие с финансовой точки зрения — это апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти дни самое большое количество рабочих дней (22 дня), но самый выгодный — июль (23 рабочих дня)», — сказала Финогенова.

Она объяснила, что средний дневной заработок для оплаты отпусков сотрудников, которые имеют стаж от 12 месяцев — это сумма начисленной зарплаты, разделенная на 12 месяцев и среднее количество календарных дней — 29,3. Для подсчета размера выплат за весь период отдыха необходимо умножить получившееся число на количество дней отпуска.