Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Наиболее выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль, за ним по степени выгодности следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
«Самые подходящие с финансовой точки зрения — это апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В эти дни самое большое количество рабочих дней (22 дня), но самый выгодный — июль (23 рабочих дня)», — сказала Финогенова.
Она объяснила, что средний дневной заработок для оплаты отпусков сотрудников, которые имеют стаж от 12 месяцев — это сумма начисленной зарплаты, разделенная на 12 месяцев и среднее количество календарных дней — 29,3. Для подсчета размера выплат за весь период отдыха необходимо умножить получившееся число на количество дней отпуска.