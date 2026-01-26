Эксперт рассказала, когда выгодно брать отпуск в 2026 году

Она объяснила, что средний дневной заработок для оплаты отпусков сотрудников, которые имеют стаж от 12 месяцев — это сумма начисленной зарплаты, разделенная на 12 месяцев и среднее количество календарных дней — 29,3. Для подсчета размера выплат за весь период отдыха необходимо умножить получившееся число на количество дней отпуска.