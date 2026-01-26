Ричмонд
Молния ударила в толпу на митинге в Бразилии (видео)

В столице Бразилии Бразилиа в результате удара молнии пострадали десятки участников митинга в поддержку бывшего президента страны Жаира Болсонару. По предварительным данным, пострадали более 70 человек.

Инцидент произошел во время акции, когда люди стояли на площади под дождем.

— В медицинские учреждения были доставлены 29 пострадавших, у которых диагностированы ожоги, преимущественно рук и живота. Состояние по меньшей мере восьми пациентов оценивается как тяжелое, — сообщил портал G1.

Всего за помощью обратились более 70 участников митинга, около 30 из них были госпитализированы. Экс-президент Болсонару, осужденный в прошлом году за попытку государственного переворота, по предварительным данным, собрал в столице сторонников для акции протеста.

Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте. В 2022 году его сторонники хотели убить нынешнего главу страны. На своем посту Болсонару отрицал опасность COVID-19, хотел вывести Бразилию из БРИКС и ВОЗ, оказывался участником коррупционных скандалов. На него заведено несколько уголовных дел. Чем еще запомнился Жаир Болсонару — в материале «Вечерней Москвы».

