Молния ударила в толпу на митинге в Бразилии (видео)

В столице Бразилии Бразилиа в результате удара молнии пострадали десятки участников митинга в поддержку бывшего президента страны Жаира Болсонару. По предварительным данным, пострадали более 70 человек.
Инцидент произошел во время акции, когда люди стояли на площади под дождем.
— В медицинские учреждения были доставлены 29 пострадавших, у которых диагностированы ожоги, преимущественно рук и живота. Состояние по меньшей мере восьми пациентов оценивается как тяжелое, — сообщил портал G1.
Всего за помощью обратились более 70 участников митинга, около 30 из них были госпитализированы. Экс-президент Болсонару, осужденный в прошлом году за попытку государственного переворота, по предварительным данным, собрал в столице сторонников для акции протеста.
Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте. В 2022 году его сторонники хотели убить нынешнего главу страны. На своем посту Болсонару отрицал опасность COVID-19, хотел вывести Бразилию из БРИКС и ВОЗ, оказывался участником коррупционных скандалов. На него заведено несколько уголовных дел. Чем еще запомнился Жаир Болсонару — в материале «Вечерней Москвы».