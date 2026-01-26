Молния ударила в толпу на митинге в Бразилии (видео)

Экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару вынесли приговор по делу о госперевороте. В 2022 году его сторонники хотели убить нынешнего главу страны. На своем посту Болсонару отрицал опасность COVID-19, хотел вывести Бразилию из БРИКС и ВОЗ, оказывался участником коррупционных скандалов. На него заведено несколько уголовных дел. Чем еще запомнился Жаир Болсонару — в материале «Вечерней Москвы».