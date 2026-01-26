«Беспрецедентная точность»: В Китае испытали новый боевой дрон

Китай провел испытания беспилотника с винтовкой, который с высокой точностью поражает малоразмерные цели с расстояния 100 м. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Испытания подтвердили «беспрецедентную точность» нового дрона для спецопераций. На стрельбах он с высоты 10 м с расстояния в 100 м поразил мишень 50×50 см всеми 20 выстрелами, причем половина пуль попала в зону радиусом всего 11 см.
Дрон был совместно разработан китайской компанией Wuhan Guide Infrared и Академией специальных операций сухопутных войск.
Главной особенностью беспилотника стало использование стандартной пехотной винтовки вместо спецоружия. Для повышения точности инженеры соединили оптический датчик с оружием. Так они минимизировали расхождение между прицелом и стволом в полете.
Немногим ранее новый китайский грузовой БПЛА Tianma-1000 совершил первый полет. Дрон способен подниматься на 8 км, преодолевать до 1800 км и брать на борт до тонны полезной нагрузки.