Ричмонд
-6°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Беспрецедентная точность»: В Китае испытали новый боевой дрон

SCMP: Китай испытал дрон с винтовкой, он показал высокую точность.

Источник: Комсомольская правда

Китай провел испытания беспилотника с винтовкой, который с высокой точностью поражает малоразмерные цели с расстояния 100 м. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Испытания подтвердили «беспрецедентную точность» нового дрона для спецопераций. На стрельбах он с высоты 10 м с расстояния в 100 м поразил мишень 50×50 см всеми 20 выстрелами, причем половина пуль попала в зону радиусом всего 11 см.

Дрон был совместно разработан китайской компанией Wuhan Guide Infrared и Академией специальных операций сухопутных войск.

Главной особенностью беспилотника стало использование стандартной пехотной винтовки вместо спецоружия. Для повышения точности инженеры соединили оптический датчик с оружием. Так они минимизировали расхождение между прицелом и стволом в полете.

Немногим ранее новый китайский грузовой БПЛА Tianma-1000 совершил первый полет. Дрон способен подниматься на 8 км, преодолевать до 1800 км и брать на борт до тонны полезной нагрузки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше