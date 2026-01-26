Под угрозой все данные: В ЕС призвали перейти на постквантовую криптографию

В ЕС предупредили об опасности, исходящей от суперкомпьютеров. Через три года эти устройства будут способны взламывать любые пароли и системы шифрования, пишет издание Bild со ссылкой на Еврокомиссию. Таким образом под угрозой окажется не только личная переписка пользователей, но также банковская документация и данные госорганов, делает вывод автор публикации.