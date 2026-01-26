Нотариус предупредил об опасном виде сделок с недвижимостью

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Несмотря на то, что цифровизация стала частью нашей жизни, цифровые сделки с жильем по-прежнему опасны, рассказал агентству «Прайм» нотариус Иван Рыков.
При их проведении невозможно установить реальную волю участников договора и отследить факты давления на них. Давить могут не только мошенники, но и недобросовестные посредники, вторая сторона сделки и даже родственники. При онлайн-сделках это выявить сложно.
«У покупателя не будет возможности заметить, что продавец, например, растерян, все время смотрит в телефон, будто получая чьи-то инструкции, суетится и тому подобное», — пояснил он.
Кроме того, остается риск использования чужой цифровой подписи и даже подделок изображения и голоса человека с помощью ИИ. Нотариус не сможет удостоверить личности и проверить паспорта по базе МВД, а также учесть важные детали, например, семейное положение продавца и ограничения на имущество. Поэтому риск признания таких сделок недействительными весьма высок, заключил Иван Рыков.