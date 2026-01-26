В России могут изменить программу диспансеризации: добавят важный тест на онкологию

Минздраву РФ предложили ввести в программу диспансеризации генетические тесты для оценки предрасположенности к раку, сердечным и другим тяжелым заболеваниям. С инициативой обратились депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Копия документа есть у ТАСС.
«Например, можно внедрить комплексное панельное исследование для выявления наиболее распространенных мутаций, связанных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям», — говорится в документе.
Авторы инициативы подчеркнули, что нынешняя диспансеризация без генетического компонента не позволяет в полной мере выявлять наследственные заболевания на ранних стадиях.
Парламентарии убеждены, что предложенный подход в перспективе станет важным фактором снижения смертности от онкологических и прочих серьезных заболеваний.
Кроме этого, в Госдуме также выступили с инициативой сделать бесплатным образование для медиков и педагогов.