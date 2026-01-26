В России могут изменить программу диспансеризации: добавят важный тест на онкологию

Минздраву РФ предложили ввести в программу диспансеризации генетические тесты для оценки предрасположенности к раку, сердечным и другим тяжелым заболеваниям. С инициативой обратились депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Копия документа есть у ТАСС.