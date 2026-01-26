Колледжам хотят сократить платные места

Абрамченко отметила, что необходимо применить принципы регулирования платного приема, действующие для вузов, и к колледжам. Она подчеркнула, что более 80% студентов по некоторым направлениям, таким как юриспруденция, обучаются на платной основе. Депутат также указала на то, что массовый набор платных студентов чаще всего происходит на популярных у школьников, но не востребованных на рынке труда программах.