Колледжам хотят сократить платные места

В России рассматривают возможность введения ограничений на платное обучение в колледжах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-спикера Государственной думы Викторию Абрамченко.
Абрамченко отметила, что необходимо применить принципы регулирования платного приема, действующие для вузов, и к колледжам. Она подчеркнула, что более 80% студентов по некоторым направлениям, таким как юриспруденция, обучаются на платной основе. Депутат также указала на то, что массовый набор платных студентов чаще всего происходит на популярных у школьников, но не востребованных на рынке труда программах.
Кроме того, парламентарий обратила внимание на нехватку квалифицированных рабочих и специалистов в реальном секторе экономики. В настоящее время рабочая группа по вопросам среднего профессионального образования (СПО), возглавляемая Абрамченко, активно обсуждает эту инициативу. В состав группы входят депутаты всех фракций, а также представители Минпросвещения, Минтруда и власти регионов.
Ранее в Госдуме предложили сделать первое высшее образование бесплатным. Также там считают необходимым поднять стипендию до уровня прожиточного минимума. По его словам, студенческие годы — лучшее время жизни, но у молодых людей много проблем, и государство должно уделять больше внимания их поддержке.