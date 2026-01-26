В ОП предложили ввести трехлетний оплачиваемый декрет для многодетных матерей

В России предложили ввести трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для матерей, родивших третьего и последующих детей. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
По мнению эксперта, для многодетных семей, где нагрузка особенно велика, а эта мера станет важной поддержкой.
— Считаю, что после рождения третьего ребенка эта мера может быть реализована… Три ребенка — это уже серьезная нагрузка, фактически это такой семейный труд. Поэтому я считаю, что государство должно создать максимально возможные решения в пользу женщины при рождении ребенка, — отметил Рыбальченко в беседе с ТАСС.
Он также предложил продлить оплачиваемый отпуск до двух лет для матерей второго ребенка. Сейчас в России отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им трехлетнего возраста. Однако оплачиваемый период ограничивается полутора годами. Размер пособия составляет 40 процентов от среднего дохода за последние два года.
Кроме того, Госдума ранее приняла законопроект, предусматривающий социальные выплаты для женщин со званием «Мать-героиня». Им предоставят внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, путевки в санатории, получение стройматериалов, а также приобретение билетов на транспорт вне очереди. Помимо этого, матери-героини будут получать по 72,4 тысячи рублей в месяц — эта выплата будет индексироваться каждый год.