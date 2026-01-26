Польский лидер Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимой» цель Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС в 2027 году.
Financial Times ранее писала, что в Брюсселе полагают: Владимир Зеленский может согласиться на территориальные компромиссы в рамках мирного соглашения, но лишь при условии вступления Киева в состав ЕС.
Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, вступление Киева в ЕС в 2027 году может стать частью мирного плана. Однако Польша, Чехия, Венгрия и Словакия с подобным решением не согласятся.
Кроме этого, швейцарское издание Die Weltwoche писало, что США и ЕС пришли к мнению, что дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву, а также затяжной характер конфликта несут угрозу стабильности для них самих.
Основной удар по бюджету, как передает издание, наносят завышенные военные траты на фоне коррупционной «трясины», в которой тонут миллиарды долларов помощи.