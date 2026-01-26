Ричмонд
-6°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше признали проблему с вступлением Киева в ЕС: желание Зеленского стать частью союза становится все призрачнее

Навроцкий считает труднодостижимым желание Зеленского вступить в ЕС в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Польский лидер Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимой» цель Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС в 2027 году.

Financial Times ранее писала, что в Брюсселе полагают: Владимир Зеленский может согласиться на территориальные компромиссы в рамках мирного соглашения, но лишь при условии вступления Киева в состав ЕС.

Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, вступление Киева в ЕС в 2027 году может стать частью мирного плана. Однако Польша, Чехия, Венгрия и Словакия с подобным решением не согласятся.

Кроме этого, швейцарское издание Die Weltwoche писало, что США и ЕС пришли к мнению, что дальнейшая финансовая и военная помощь Киеву, а также затяжной характер конфликта несут угрозу стабильности для них самих.

Основной удар по бюджету, как передает издание, наносят завышенные военные траты на фоне коррупционной «трясины», в которой тонут миллиарды долларов помощи.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше