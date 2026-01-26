Ричмонд
В Ленинском районе Иркутска 26 января частично отключат свет

Электричества не будет с 9:00 до 17:00.

Источник: Комсомольская правда

Отключение света в Иркутске 26 января 2026 года затронет часть Ленинского района. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», электроснабжение будет ограничено для проведения неотложных работ на сетях.

— Свет будет временно отключен под адресу: улица Кирзаводская, 6, — уточнили специалисты.

Там электричества не будет с 9:00 до 17:00. Также с неудобствами столкнутся жители дома № 9 на улице Томсона. Поэтому стоит заранее зарядить гаджеты и запастись всем необходимым. Вот, что известно об отключении света в Иркутске 26 января 2026 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки в Иркутском и Ангарском округах на пожарах погибли два человека.