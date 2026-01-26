Ричмонд
Российский фильм «Казнить, нельзя помиловать» обошёл «Аватар 3» в прокате США

Фильм Бекмамбетова «Казнить, нельзя помиловать» собрал в прокате 11 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Российский фильм Тимура Бекмамбетова «Казнить, нельзя помиловать» лидирует в американском прокате, обойдя «Аватар 3». По данным Variety, за первые выходные картина собрала 11 млн долларов.

Отмечается, что до этого фильм «Аватар 3» был лидером проката пять недель подряд. Его бюджет оценивается в 60 млн долларов (4,5 млрд рублей).

На днях «КП-Петербург» писал, что российский мультипликатор Константин Бронзит намерен отправиться в США для участия в церемонии «Оскара», где его картина «Три сестры» представлена в одной из номинаций.

Российский актер Юрий Колокольников прокомментировал номинацию на американскую кинопремию Actor Awards вместе с командой сериала «Белый лотос». По словам артиста, факт номинации «тешит его эго».

Ранее были объявлены номинанты на Оскар 2026: среди них оказались фильмы «Битва за битвой», «Хамнет» и «Грешники».

