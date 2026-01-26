Конфликт между охранником и известным российским певцом обретает судебную форму

Адвокат певца Александр Добровинский ранее утверждал, что инцидент был улажен сразу после его возникновения. Он отметил, что охранник написал заявление, а следователь посетил Киркорова, после чего конфликт был разрешен мирным путем. Иск о компенсации морального вреда был подан в суд в октябре 2025 года.