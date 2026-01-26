Конфликт между охранником и известным российским певцом обретает судебную форму

Красногорский суд Московской области в феврале начнет рассматривать иск охранника Александра Короткого к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда, связанного с причинением вреда жизни и здоровью. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалам суда, судебное заседание назначено на 6 февраля 2026 года. В 2023 году сообщалось, что во время концерта Ани Лорак в «Крокус Сити Холле» Киркоров грубо оттолкнул Короткого, что привело к травме охранника.
Адвокат певца Александр Добровинский ранее утверждал, что инцидент был улажен сразу после его возникновения. Он отметил, что охранник написал заявление, а следователь посетил Киркорова, после чего конфликт был разрешен мирным путем. Иск о компенсации морального вреда был подан в суд в октябре 2025 года.