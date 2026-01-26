Смертельная шестёрка: Друг Рыманова рассказал о проклятии гитаристов «Любэ»

Смерть бывшего гитариста группы «Любэ» и певца Юрия Рыманова подтверждает странную закономерность трагедий, происходящих с музыкантами этого коллектива, пишет издание aif.ru. Автор публикации ссылается на знакомого Рыманова по имени Иван, который обратил внимание на то, что смерти гитаристов «Любэ» происходили в определённые годы, в нумерации которых присутствует цифра шесть.
«Там странная закономерность. Александр Николаев погиб в автокатастрофе 7 августа 1996 года, еще одного гитариста группы Николая Усанова убили, он умер 19 апреля 2016, и вот теперь Юрий Рыманов — 24 января 2026, одни шестерки», — сказал Иван изданию.
Ранее сообщалось, что певец, композитор, бывший гитарист группы «Любэ», работавший с Владимиром Высоцким, Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет. Причина смерти — проблемы с сердцем.
Также сообщалось, что после неудачного падения умер Эйс Фрейли, легендарный гитарист группы Kiss.
Напомним, в Риме умер Ральф Таунер, американский гитарист, пианист и композитор.