Смертельная шестёрка: Друг Рыманова рассказал о проклятии гитаристов «Любэ»

Смерть бывшего гитариста группы «Любэ» и певца Юрия Рыманова подтверждает странную закономерность трагедий, происходящих с музыкантами этого коллектива, пишет издание aif.ru. Автор публикации ссылается на знакомого Рыманова по имени Иван, который обратил внимание на то, что смерти гитаристов «Любэ» происходили в определённые годы, в нумерации которых присутствует цифра шесть.