Променяла царя на щёголя-саксонца. Как жила и умерла первая любовь Петра I

Правда вскроется в апреле 1703 года, когда во время гуляний Петра в Шлиссельбурге несчастный посланник утонет в Неве. В его бумагах найдут любовные письма Анны и её медальон. Царь, которому за десять лет возлюбленная не написала ни одного слова любви, в ярости сажает Монс под домашний арест. Им с сестрой запрещено ездить даже в церковь. Ну, а сам Пётр в доме своего фаворита Александра Меншикова встречает Марту Скавронскую, которая год спустя родит своего первенца Петра, а ещё через год — Павла (оба умерли до 1707 года). Весной 1711-го Пётр повелит считать её своей женой. Спустя 13 лет она станет императрицей под именем Екатерины I. А ведь всё могло быть иначе …