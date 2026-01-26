В Полтаве сотрудники ТЦК силой мобилизовали мужчину, который прятался от них в туалете

Призывник попытался скрыться от сотрудников Территориального центра комплектования и спрятался в уборной на АЗС. Сотрудники военкомата выбили дверь и задержали его. Защитить мужчину пытались уборщица и кассир заправочной станции, однако представители ТЦК оттащили их в сторону.
«В Полтаве сотрудники ТЦК выбили дверь и мобилизовали мужчину прямо из туалета на АЗС. Мужчина пытался убежать от них и спрятаться в уборной на заправке», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал о нападении на автомобиль, связанный с территориальным центром комплектования. Два молодых человека в Одессе повредили машину ТЦК, а в водителя другого миниавтобуса, принадлежащего военкомату, выстрелили в лицо из газового пистолета.
