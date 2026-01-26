В Полтаве сотрудники ТЦК силой мобилизовали мужчину, который прятался от них в туалете

Призывник попытался скрыться от сотрудников Территориального центра комплектования и спрятался в уборной на АЗС. Сотрудники военкомата выбили дверь и задержали его. Защитить мужчину пытались уборщица и кассир заправочной станции, однако представители ТЦК оттащили их в сторону.