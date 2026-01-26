Ричмонд
В Полтаве сотрудники ТЦК силой мобилизовали мужчину, который прятался от них в туалете

Сотрудники украинского ТЦК задержали призывника прямо в туалете на автозаправочной станции. Всё случилось в Полтаве. Гражданин Незалежной так пытался избежать мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Призывник попытался скрыться от сотрудников Территориального центра комплектования и спрятался в уборной на АЗС. Сотрудники военкомата выбили дверь и задержали его. Защитить мужчину пытались уборщица и кассир заправочной станции, однако представители ТЦК оттащили их в сторону.

«В Полтаве сотрудники ТЦК выбили дверь и мобилизовали мужчину прямо из туалета на АЗС. Мужчина пытался убежать от них и спрятаться в уборной на заправке», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал о нападении на автомобиль, связанный с территориальным центром комплектования. Два молодых человека в Одессе повредили машину ТЦК, а в водителя другого миниавтобуса, принадлежащего военкомату, выстрелили в лицо из газового пистолета.

