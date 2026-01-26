Американец, задержанный во время заплыва к «любимой» в Казань, оказался сталкером

60-летний американец в 2022 году подписался на 30-летнюю блогершу Викторию в социальной сети. Он оставлял ей комплименты и лайки, но личного общения между ними не было. В 2024 году, после того как мужчина начал ревновать её к другому и писать навязчивые сообщения, девушка заблокировала его.