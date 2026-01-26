Ричмонд
Американец, задержанный во время заплыва к «любимой» в Казань, оказался сталкером

Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман, который почти год пересекал Атлантический океан на яхте, чтобы добраться до жительницы Казани, был осуждён как преследователь. Его история, начавшаяся в социальных сетях, закончилась в российском суде, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

60-летний американец в 2022 году подписался на 30-летнюю блогершу Викторию в социальной сети. Он оставлял ей комплименты и лайки, но личного общения между ними не было. В 2024 году, после того как мужчина начал ревновать её к другому и писать навязчивые сообщения, девушка заблокировала его.

Тогда Зиммерман решил действовать радикально. Он приобрёл 35-футовую яхту у канадцев и отправился в многомесячное плавание через Атлантику, по пути изучая русский язык. На границе ему пришлось использовать новые навыки, чтобы объяснить пограничникам цель своего визита. Когда те связались с Викторией, она заявила, что не ожидала гостя и не желает с ним встречаться.

В результате досмотра его яхты «Труде Зена» в порту Сочи на борту было обнаружено оружие и боеприпасы. По словам американца, они предназначались для самообороны. Суд признал Чарльза Зиммермана виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Своё путешествие мужчина начал ещё летом 2024 года, проделав длинный путь через США, Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
