Банки договорились: Что изменит введение единого QR-кода для переводов и оплаты

Введение единого QR-кода для банковских переводов в России призвано упростить и ускорить процесс оплаты для покупателей, снизив количество лишних действий и технических сбоев. Об этом в интервью RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Источник: Life.ru

«Для покупателя это прежде всего про меньшее количество лишних действий и сбоев: не нужно разбираться, какой именно QR-код подходит конкретному банку, искать отдельную кнопку под конкретный сервис или просить показать другой код», — отметил парламентарий.

Решение также минимизирует риск ошибок из-за ручного ввода реквизитов, поскольку данные автоматически подтягиваются при считывании, что позволяет легко проверить получателя и сумму перед подтверждением. Это удобно и для торговых точек, где уменьшится путаница на кассе, а для покупателей снизится количество случаев, когда платёж не проходит из-за несовместимости форматов, подчеркнул депутат ГД РФ.

Напомним, с сентября 2026 года все российские банки будут обязаны использовать единый универсальный QR-код для переводов и оплаты. В ЦБ считают, что так будет удобнее для граждан и для бизнеса.

