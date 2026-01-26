Банки договорились: Что изменит введение единого QR-кода для переводов и оплаты

«Для покупателя это прежде всего про меньшее количество лишних действий и сбоев: не нужно разбираться, какой именно QR-код подходит конкретному банку, искать отдельную кнопку под конкретный сервис или просить показать другой код», — отметил парламентарий.
Решение также минимизирует риск ошибок из-за ручного ввода реквизитов, поскольку данные автоматически подтягиваются при считывании, что позволяет легко проверить получателя и сумму перед подтверждением. Это удобно и для торговых точек, где уменьшится путаница на кассе, а для покупателей снизится количество случаев, когда платёж не проходит из-за несовместимости форматов, подчеркнул депутат ГД РФ.
Напомним, с сентября 2026 года все российские банки будут обязаны использовать единый универсальный QR-код для переводов и оплаты. В ЦБ считают, что так будет удобнее для граждан и для бизнеса.
