Банки договорились: Что изменит введение единого QR-кода для переводов и оплаты

Решение также минимизирует риск ошибок из-за ручного ввода реквизитов, поскольку данные автоматически подтягиваются при считывании, что позволяет легко проверить получателя и сумму перед подтверждением. Это удобно и для торговых точек, где уменьшится путаница на кассе, а для покупателей снизится количество случаев, когда платёж не проходит из-за несовместимости форматов, подчеркнул депутат ГД РФ.