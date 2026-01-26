Аврора Киба и Григорий Лепс расстались

По данным источников Super, 19-летняя девушка бросила народного артиста во время совместного отпуска в Таиланде. Теперь Аврора ведёт активную светскую жизнь. Накануне её заметили в одном из московских ночных клубов.
Ранее избранница Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в своём блоге эффектное праздничное фото своей матери. Особенностью поста стало не столько фото, сколько шутливая и откровенная подпись к нему от самой девушки. «Если мой будущий муж будет тайно влюблён в тёщу, я отнесусь с пониманием», — заявила она.
