Названа причина смерти экс-гитариста «Любэ» Юрия Рыманова

Причиной смерти экс-гитариста «Любэ» Юрия Рыманова стали проблемы с сердцем. Об этом рассказали в ансамбле «Лейся, песня» где в последнее время выступал покойный.

Источник: Life.ru

«С сердцем было плохо, умер в клинике», — объяснил собеседник АиФ.

8 марта ему должно было исполниться 70 лет. Дата и место прощания пока не известны. Друзья и коллеги вспоминают Рыманова как талантливого, доброго и отзывчивого человека. Как отметил его знакомый Анатолий Пирогов, он был одним из лучших гитаристов в стране.

Напомним, о смерти 68-летнего Юрия Рыманова стало известно сегодня. Он был известен как гитарист, работавший с самим Владимиром Высоцким, а также как участник группы «Любэ» с 1998 по 2008 год. Его профессиональная карьера началась в 1977 году в ансамбле «Шестеро молодых», а в 2024-м он стал финалистом шоу «ВИА Суперстар!».

