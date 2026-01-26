Названа причина смерти экс-гитариста «Любэ» Юрия Рыманова

«С сердцем было плохо, умер в клинике», — объяснил собеседник АиФ.
8 марта ему должно было исполниться 70 лет. Дата и место прощания пока не известны. Друзья и коллеги вспоминают Рыманова как талантливого, доброго и отзывчивого человека. Как отметил его знакомый Анатолий Пирогов, он был одним из лучших гитаристов в стране.
Напомним, о смерти 68-летнего Юрия Рыманова стало известно сегодня. Он был известен как гитарист, работавший с самим Владимиром Высоцким, а также как участник группы «Любэ» с 1998 по 2008 год. Его профессиональная карьера началась в 1977 году в ансамбле «Шестеро молодых», а в 2024-м он стал финалистом шоу «ВИА Суперстар!».
