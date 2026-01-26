Находчивый аферист устроился водителем на 1 день для кражи гаджетов Apple на 4,5 млн

В ходе следствия выяснилось, что преступник использовал документы знакомого, а его настоящее имя — Арутюн. После задержания его отпустили, и теперь он фигурирует в деле как свидетель. По данным на момент публикации, он уже работает водителем в другой транспортной компании Москвы.