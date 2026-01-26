Ричмонд
Находчивый аферист устроился водителем на 1 день для кражи гаджетов Apple на 4,5 млн

Аферист устроился в подмосковную транспортную компанию всего на один день, чтобы похитить груз техники Apple стоимостью 4,5 миллиона рублей. Об этом дерзком преступлении сообщает телеграм-канал «Baza».

Источник: Life.ru

Мужчина, представившийся как Фарид Я., откликнулся на вакансию водителя в «М-Групп». В первый же рабочий день он получил ответственный рейс — доставку партии гаджетов в магазин DNS. Однако по пути водитель свернул с маршрута и остановился в Химках.

Когда руководство компании, обеспокоенное сбоем, приехало на место, они обнаружили пустую кабину грузовика. Часть техники удалось вернуть после задержания злоумышленника на следующий день в Конаково, но гаджеты на 3 миллиона рублей пропали.

В ходе следствия выяснилось, что преступник использовал документы знакомого, а его настоящее имя — Арутюн. После задержания его отпустили, и теперь он фигурирует в деле как свидетель. По данным на момент публикации, он уже работает водителем в другой транспортной компании Москвы.

