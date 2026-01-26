Находчивый аферист устроился водителем на 1 день для кражи гаджетов Apple на 4,5 млн

Мужчина, представившийся как Фарид Я., откликнулся на вакансию водителя в «М-Групп». В первый же рабочий день он получил ответственный рейс — доставку партии гаджетов в магазин DNS. Однако по пути водитель свернул с маршрута и остановился в Химках.
Когда руководство компании, обеспокоенное сбоем, приехало на место, они обнаружили пустую кабину грузовика. Часть техники удалось вернуть после задержания злоумышленника на следующий день в Конаково, но гаджеты на 3 миллиона рублей пропали.
В ходе следствия выяснилось, что преступник использовал документы знакомого, а его настоящее имя — Арутюн. После задержания его отпустили, и теперь он фигурирует в деле как свидетель. По данным на момент публикации, он уже работает водителем в другой транспортной компании Москвы.
Ранее Life.ru рассказывал, как мужчина из Бурятии вместе с любовницей украл в зоомагазине кролика, чтобы порадовать свою беременную жену. Это животное было забронировано семьёй с шестилетней девочкой, которая очень сильно ждала своего питомца.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.