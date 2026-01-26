В Индии зафиксирована первая смерть от вируса Нипах

Согласно данным ВОЗ, смертность от вируса составляет от 40 до 75%. Нипах передаётся через летучих мышей, свиней, заражённую пищу, а также напрямую от человека к человеку, подобно COVID-19. Лекарства от инфекции не существует. По данным СМИ, одна из пациенток в Калькутте скончалась, впав в кому, а в городе был объявлен карантин.