В Индии зафиксирована первая смерть от вируса Нипах

Согласно данным ВОЗ, смертность от вируса составляет от 40 до 75%. Нипах передаётся через летучих мышей, свиней, заражённую пищу, а также напрямую от человека к человеку, подобно COVID-19. Лекарства от инфекции не существует. По данным СМИ, одна из пациенток в Калькутте скончалась, впав в кому, а в городе был объявлен карантин.
Калькутта является популярным направлением для россиян: за последний год её посетили 41 тысяча туристов из РФ, и прямо сейчас там находятся около 5000 граждан России. Несмотря на вспышку, между городом и Россией сохраняется регулярное авиасообщение.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Индии была зафиксирована вспышка заболеваемости вирусом Нипах, который обладает «эпидемическим потенциалом». Вирус передаётся от животных к человеку, однако переносчиками вполне могут быть и сами люди.
