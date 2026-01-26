Ричмонд
В Индии зафиксирована первая смерть от вируса Нипах

В Индии зафиксирован первый летальный случай, вызванный опасным вирусом Нипах, против которого до сих пор нет вакцины. Об этом сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Согласно данным ВОЗ, смертность от вируса составляет от 40 до 75%. Нипах передаётся через летучих мышей, свиней, заражённую пищу, а также напрямую от человека к человеку, подобно COVID-19. Лекарства от инфекции не существует. По данным СМИ, одна из пациенток в Калькутте скончалась, впав в кому, а в городе был объявлен карантин.

Калькутта является популярным направлением для россиян: за последний год её посетили 41 тысяча туристов из РФ, и прямо сейчас там находятся около 5000 граждан России. Несмотря на вспышку, между городом и Россией сохраняется регулярное авиасообщение.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Индии была зафиксирована вспышка заболеваемости вирусом Нипах, который обладает «эпидемическим потенциалом». Вирус передаётся от животных к человеку, однако переносчиками вполне могут быть и сами люди.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.