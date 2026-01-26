Ричмонд
Сотрудники ТЦК выбили дверь туалета на АЗС и мобилизовали прятавшегося мужчину

В Полтаве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) ворвались в туалет автозаправочной станции и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, мужчина попытался спрятаться в уборной, чтобы избежать принудительной мобилизации.

— Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых сотрудники ТЦК тянули за руки, — цитирует сообщение издания РИА Новости.

В конечном итоге военкомы выбили дверь.

Сотрудники одесских территориальных центров комплектования прибегают к избиению местных жителей, а полиция не препятствует этим действиям. Преследованием и избиением занимаются люди в штатской одежде или ТЦК. В такие моменты правоохранители, по словам очевидцев, отходят в сторону и отключают свои видеокамеры.

Сообщения о жестокости со стороны сотрудников ТЦК появляются регулярно. Так, военкомы избили ветерана ВСУ при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области.