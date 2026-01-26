В РФ могут отменить ограничение по доходу для налогового вычета: вот на кого

В России предложили отменить порог в 450 тыс. рублей дохода для налогового вычета на детей-студентов. По действующим правилам, право на льготу теряется при превышении этой суммы. С подобной инициативой выступила глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Обращения направлены министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и главе Минфина РФ Антону Силуанову, их копии есть у РИА Новости.
Уточняется, что предлагаемые поправки оставят неизменным сам механизм оформления льготы. Родителям, как и прежде, нужно будет подтверждать свое право документами: о содержании ребенка и, если он студент, о его обучении на очной форме.
Таким образом инициатива упрощает администрирование вычета. Так, работодатель сможет применять его ежемесячно весь год, не отслеживая лимит дохода. Это минимизирует ошибки и избавит сотрудников от лишних обращений, особенно при смене работы.
Ранее в ГД заявили, что российская система образования нуждается в полном преобразовании.