Любовь по-советски: 25 свадебных фото новосибирцев от 60-х до 90-х гг

В День супругов, который отмечают 26 января, мы предлагаем вспомнить, какими были свадьбы в советское время. Без глянца, пышных декораций и постановочных кадров, но с искренними эмоциями, живыми улыбками и ощущением настоящего праздника.

На этих фотографиях — новосибирцы и жители области в самые важные дни своей жизни: невесты в белоснежных платьях, женихи в строгих костюмах, кортежи из «Волг» и грузовиков, торжества во дворах, домах культуры и на природе. Кадры предоставлены читателями Сиб.фм.