Ричмонд
-5°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов

РИА Новости: минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов повысились.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

«Минимальные положительные баллы ЕГЭ установлены Минпросвещения России и увеличены по сравнению с прошлым годом по ряду предметов», — сказал Лубков.

Так, по информатике планка повысилась на один балл (до 45), по истории — на три балла (до 38), по математике и физике — на один балл (до 40), по иностранному языку — на пять баллов (до 35).

Не изменились баллы для сдачи биологии, географии, литературы, обществознания, русского языка и химии.