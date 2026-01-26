Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ увеличило по пяти предметам минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
«Минимальные положительные баллы ЕГЭ установлены Минпросвещения России и увеличены по сравнению с прошлым годом по ряду предметов», — сказал Лубков.
Так, по информатике планка повысилась на один балл (до 45), по истории — на три балла (до 38), по математике и физике — на один балл (до 40), по иностранному языку — на пять баллов (до 35).
Не изменились баллы для сдачи биологии, географии, литературы, обществознания, русского языка и химии.