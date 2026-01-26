Ричмонд
Эксперт рассказала, чем полезны банные процедуры

Врач Павлова: поход в баню снижает уровень стресса и устраняет спазмы в мышцах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Посещение бани и сауны положительно сказывается на здоровье. Врач Елена Павлова рассказала NEWS.ru, что такие процедуры снимают стресс, напряжение, устраняют мышечные спазмы и улучшают кровообращение. Это связано с тем, что высокая температура способствует расслаблению нервной системы.

— Тепло может временно снизить болевой синдром при артритах и артрозах. Чередование температур в бане или сауне также оказывает эффект, схожий с аэробными упражнениями, что укрепляет сосуды, — уточнили специалист.

Регулярные посещения бань могут положительно влиять на дыхательную систему и иммунитет. Однако стоит помнить о противопоказаниях b консультироваться с врачом перед началом процедур.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одном из магазинов областного центра обнаружили санкционные сыры.