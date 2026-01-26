Эксперт рассказала, чем полезны банные процедуры

Посещение бани и сауны положительно сказывается на здоровье. Врач Елена Павлова рассказала NEWS.ru, что такие процедуры снимают стресс, напряжение, устраняют мышечные спазмы и улучшают кровообращение. Это связано с тем, что высокая температура способствует расслаблению нервной системы.
— Тепло может временно снизить болевой синдром при артритах и артрозах. Чередование температур в бане или сауне также оказывает эффект, схожий с аэробными упражнениями, что укрепляет сосуды, — уточнили специалист.
Регулярные посещения бань могут положительно влиять на дыхательную систему и иммунитет. Однако стоит помнить о противопоказаниях b консультироваться с врачом перед началом процедур.
