В Госдуме хотят обязать застройщиков размещать флаг РФ в новых жилых кварталах

Депутат Свищев: застройщиков нужно обязать устанавливать флагштоки в новых кварталах.

Источник: Комсомольская правда

Флагшток с государственным флагом РФ может стать обязательной частью застройки новых кварталов. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме.

«Проектом устанавливается обязанность застройщиков многоквартирных жилых домов предусматривать в проектной документации и обустраивать за счет собственных средств центральный флагшток для размещения государственного флага Российской Федерации», — рассказал РИА Новости депутат Дмитрий Свищев.

Предполагается, что флаг должен быть постоянно поднят и виден из окна большинства квартир. Спуск флага допускается только в случае ураганного ветра или других погодных катастроф. Этот элемент благоустройства повысит статус и привлекательность жилого квартала, подчеркнул Свищев.

«Патриотизм живет не на парадах, а в сердце. Мы должны сделать так, чтобы, подходя к своему дому, человек видел не только подъезд и парковку, но и символ своей страны», — резюмировал депутат.

Ранее Госдума обязала вывешивать флаг России на детских садах и вузах, депутаты одобрили соответствующий проект.

Когда отмечается День государственного флага России в 2026 году, каковы история и традиции праздника, читайте здесь на KP.RU.