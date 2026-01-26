В Госдуме хотят обязать застройщиков размещать флаг РФ в новых жилых кварталах

Флагшток с государственным флагом РФ может стать обязательной частью застройки новых кварталов. Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме.
«Проектом устанавливается обязанность застройщиков многоквартирных жилых домов предусматривать в проектной документации и обустраивать за счет собственных средств центральный флагшток для размещения государственного флага Российской Федерации», — рассказал РИА Новости депутат Дмитрий Свищев.
Предполагается, что флаг должен быть постоянно поднят и виден из окна большинства квартир. Спуск флага допускается только в случае ураганного ветра или других погодных катастроф. Этот элемент благоустройства повысит статус и привлекательность жилого квартала, подчеркнул Свищев.
«Патриотизм живет не на парадах, а в сердце. Мы должны сделать так, чтобы, подходя к своему дому, человек видел не только подъезд и парковку, но и символ своей страны», — резюмировал депутат.
Ранее Госдума обязала вывешивать флаг России на детских садах и вузах, депутаты одобрили соответствующий проект.
