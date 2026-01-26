Выяснилось, кому придется вернуть часть пенсии государству

Если вовремя не выполнить ряд условий, то полученные деньги придется возвращать.
Пенсионеры в России рискуют столкнуться с требованием вернуть излишки полученных денежных средств, если вовремя не сообщат Социальному фонду России (СФР) об изменении жизненных обстоятельств. Об этом предупредила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. По ее словам, переплата пенсии образуется в случаях, когда гражданин продолжает получать надбавки, на которые уже не имеет права.
«При трудоустройстве, отчислении из образовательного учреждения, переходе на заочное доплата прекращается. И пенсионер обязан сразу сообщить об этих обстоятельствах. Если не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе, через суд», — пояснила собеседница агентства «Прайм». Красовская подчеркнула, что фонд обладает инструментами для проверки данных, в том числе через обмен информацией с работодателями и учебными заведениями.
По словам эксперта, чаще всего спорные суммы возникают при повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии. Доплаты начисляют, например, пенсионерам, у которых есть дети на иждивении, но они действуют с рядом ограничений и зависят от статуса ребенка и самого пенсионера. Отдельная категория — жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий: они получают районные надбавки, которые снижаются или отменяются при переезде в другой регион. Если пенсионер меняет место жительства и не сообщает об этом СФР, система продолжает начислять повышенную выплату, которая позже признается переплатой.
Ранее гражданам РФ объяснили, как работающим пенсионерам вернуть индексацию. А в Совфеде рассказали, кто из получателей льгот может рассчитывать на единовременную выплату.