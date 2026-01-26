Выяснилось, кому придется вернуть часть пенсии государству

По словам эксперта, чаще всего спорные суммы возникают при повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии. Доплаты начисляют, например, пенсионерам, у которых есть дети на иждивении, но они действуют с рядом ограничений и зависят от статуса ребенка и самого пенсионера. Отдельная категория — жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий: они получают районные надбавки, которые снижаются или отменяются при переезде в другой регион. Если пенсионер меняет место жительства и не сообщает об этом СФР, система продолжает начислять повышенную выплату, которая позже признается переплатой.