Паром с более чем 350 людьми на борту затонул у берегов Филиппин

У южного побережья Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находилось более 350 человек. Число жертв может превысить сотню, поисково-спасательная операция продолжается. Об этом стало известно в понедельник, 26 января.
По данным местных властей, судно M/V Trisha Kerstin 3 следовало из города Замбоанга на остров Джоло, когда после полуночи у него возникли технические неполадки, и оно затонуло.
— Паром M/V Trisha Kerstin 3 с 332 пассажирами и 27 членами экипажа затонул после полуночи, столкнувшись с техническими неполадками, — сообщило издание Associated Press со ссылкой на местные власти.
На данный момент спасено 215 человек, официально подтверждена гибель семи, более ста числятся пропавшими без вести. Власти развернули масштабную операцию с привлечением береговой охраны, флота и рыбацких лодок.
11 января СМИ сообщили, что на Пхукете в Таиланде лодка с 52 русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером. В результате инцидента пострадали несколько человек, а судно затонуло.