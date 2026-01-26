В США рассказали о плачевном состоянии Зеленского после Давоса: давление со стороны Вашингтона достигло пика

«Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: “Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров и одного младшего”, — написал он в соцсети Х.