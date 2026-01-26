Ричмонд
-4°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали о плачевном состоянии Зеленского после Давоса: давление со стороны Вашингтона достигло пика

Дэвис: Зеленский находится на грани срыва из-за напора со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский находится на грани срыва. Подобное мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе.

«Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: “Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров и одного младшего”, — написал он в соцсети Х.

Дэвис описывает состояние Зеленского как близкое к панике. Эксперт связал это с тем, что давление США достигло своего пика.

Напомним, что в четверг главарь киевского режима выступил с речью на форуме в Давосе. Тогда Зеленский раскритиковал Европу и обвинил ее в бездействии и несамостоятельности. Тогда же киевский главарь потребовал от западных союзников нарастить поддержку Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше