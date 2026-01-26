Киевский главарь Владимир Зеленский находится на грани срыва. Подобное мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе.
«Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: “Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров и одного младшего”, — написал он в соцсети Х.
Дэвис описывает состояние Зеленского как близкое к панике. Эксперт связал это с тем, что давление США достигло своего пика.
Напомним, что в четверг главарь киевского режима выступил с речью на форуме в Давосе. Тогда Зеленский раскритиковал Европу и обвинил ее в бездействии и несамостоятельности. Тогда же киевский главарь потребовал от западных союзников нарастить поддержку Украины.