Хабаровские тигроловы в 2025 году поймали хищников вдвое больше обычного

За 2025 год специалисты отловили 21 конфликтного тигра, когда как в 2024 году число пойманных особей доходило до 12. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», рост связан с существенным расширением состава группы тигроловов. Количество специальных мобильных групп по отлову тигров увеличили в регионе по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
Теперь вместо двух групп на инциденты по всему региону реагируют четыре. И на ряду с изъятием животного, специалисты проводят профилактические мероприятия для снижения случаев возникновения конфликтных ситуаций между тигром и человеком. Так было, например, в посёлке Третий Сплавной Участок, куда в конце прошлого года начал заходить хищник.
— Благодаря тому, что местные жители, предупрежденные специалистами, содержали домашний скот и питомцев в закрытых вольерах, удалось предотвратить нападения и обеспечить безопасные условия для отлова хищника, — рассказали в управлении охотничьего хозяйства региона.
К слову, тигров отлавливают на основании разрешений Росприроднадзора, при необходимости им оказывается ветеринарная помощь, затем они направляются в центр реабилитации. Дальнейшую судьбу каждого такого животного также определяет Росприроднадзор.
— Работа по разрешению конфликтных ситуаций между дикими животными и человеком ведется сотрудниками управления охотничьего хозяйства правительства края и КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» при поддержке центра «Амурский тигр». В случае появления в населенном пункте или СНТ диких хищных животных, необходимо незамедлительно обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Далее информация передается в компетентные органы для принятия мер оперативного реагирования, — уточнили в профильном ведомстве.