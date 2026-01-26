Хабаровские тигроловы в 2025 году поймали хищников вдвое больше обычного

Теперь вместо двух групп на инциденты по всему региону реагируют четыре. И на ряду с изъятием животного, специалисты проводят профилактические мероприятия для снижения случаев возникновения конфликтных ситуаций между тигром и человеком. Так было, например, в посёлке Третий Сплавной Участок, куда в конце прошлого года начал заходить хищник.