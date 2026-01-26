Ричмонд
-4°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские тигроловы в 2025 году поймали хищников вдвое больше обычного

Охотоведы минимизируют число конфликтных ситуаций с дикими зверями.

Источник: Хабаровский край сегодня

За 2025 год специалисты отловили 21 конфликтного тигра, когда как в 2024 году число пойманных особей доходило до 12. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», рост связан с существенным расширением состава группы тигроловов. Количество специальных мобильных групп по отлову тигров увеличили в регионе по поручению губернатора Дмитрия Демешина.

Теперь вместо двух групп на инциденты по всему региону реагируют четыре. И на ряду с изъятием животного, специалисты проводят профилактические мероприятия для снижения случаев возникновения конфликтных ситуаций между тигром и человеком. Так было, например, в посёлке Третий Сплавной Участок, куда в конце прошлого года начал заходить хищник.

— Благодаря тому, что местные жители, предупрежденные специалистами, содержали домашний скот и питомцев в закрытых вольерах, удалось предотвратить нападения и обеспечить безопасные условия для отлова хищника, — рассказали в управлении охотничьего хозяйства региона.

К слову, тигров отлавливают на основании разрешений Росприроднадзора, при необходимости им оказывается ветеринарная помощь, затем они направляются в центр реабилитации. Дальнейшую судьбу каждого такого животного также определяет Росприроднадзор.

— Работа по разрешению конфликтных ситуаций между дикими животными и человеком ведется сотрудниками управления охотничьего хозяйства правительства края и КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» при поддержке центра «Амурский тигр». В случае появления в населенном пункте или СНТ диких хищных животных, необходимо незамедлительно обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Далее информация передается в компетентные органы для принятия мер оперативного реагирования, — уточнили в профильном ведомстве.