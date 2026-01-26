Ричмонд
-4°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ложь в стиле Гитлера»: МИД Ирана ответил на слухи о количестве погибших на протестах

МИД Ирана опроверг слухи о 30 тысячах погибших, напомнив о Гитлере.

Источник: Комсомольская правда

Иран опроверг заявления западных СМИ о якобы 30 тыс. погибших во время беспорядков в стране. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана?» — написал он в соцсетях.

Дипломат отметил, что страны Запада распространяют подобные фейки в СМИ. Он заявил, что они делают это потому, что им не удалось добиться массовой гибели иранцев.

Сам Иран официально подтвердил гибель около трех тысяч человек во время беспорядков.

Ранее журнал Time сообщил о возможной гибели 30 тыс. человек во время массовых протестов в Иране 8 и 9 января. Тогда же издание отмечало, что якобы погибло так много людей, из-за чего властям Ирана пришлось применять тягачи с прицепами. Они могли быть использованы вместо машин скорой помощи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше