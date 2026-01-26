«Ложь в стиле Гитлера»: МИД Ирана ответил на слухи о количестве погибших на протестах

Иран опроверг заявления западных СМИ о якобы 30 тыс. погибших во время беспорядков в стране. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана?» — написал он в соцсетях.
Дипломат отметил, что страны Запада распространяют подобные фейки в СМИ. Он заявил, что они делают это потому, что им не удалось добиться массовой гибели иранцев.
Сам Иран официально подтвердил гибель около трех тысяч человек во время беспорядков.
Ранее журнал Time сообщил о возможной гибели 30 тыс. человек во время массовых протестов в Иране 8 и 9 января. Тогда же издание отмечало, что якобы погибло так много людей, из-за чего властям Ирана пришлось применять тягачи с прицепами. Они могли быть использованы вместо машин скорой помощи.