Турпоток иностранцев вырос в 2025 году в Новосибирской области

Новосибирская область демонстрирует значительный рост в сфере туризма, особенно среди иностранных гостей. Губернатор региона Андрей Травников сообщил об этом в эксклюзивном интервью изданию Сиб.фм.
За 11 месяцев 2025 года Новосибирскую область посетили 48,7 тысячи иностранцев, что на 30% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Наиболее активными туристами стали жители Казахстана, Китая и Узбекистана.
Губернатор подчеркнул, что увеличение интереса зарубежных путешественников к Новосибирской области подтверждает её привлекательность как международного туристического направления.
Согласно маркетинговым исследованиям, наибольшее количество туристов приезжает из соседних регионов, таких как Кемеровская область, Алтайский край, Томская область, Красноярский край и Омская область. Основные цели поездок включают деловой и культурный туризм.
Среди популярных культурных объектов выделяются Новосибирский театр оперы и балета, театры «Красный факел» и «Глобус», Новосибирская филармония, краеведческий музей и зоопарк. Среди частных учреждений особенно привлекают внимание Музей погребальной культуры и Парк музеев «Галерея времени».
Природные достопримечательности, такие как Обское море, Бердские скалы и Беловский водопад, также пользуются большой популярностью среди туристов. Губернатор отметил растущий интерес к сельскому туризму в Маслянинском, Сузунском, Искитимском, Колыванском и Ордынском районах, а также к Академгородку и наукограду Кольцово.
Татьяна Картавых