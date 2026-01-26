В ГД предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы

Ранее Минобрнауки РФ включило ЕГЭ по истории в число экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, начиная с 1 марта 2026 года. Речь идет о таких направлениях подготовки, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис» и ряд других. В ходе приемной кампании 2026/27 учебного года университеты смогут выбирать, какое вступительное испытание на эти специальности установить — ЕГЭ по обществознанию или ЕГЭ по истории.