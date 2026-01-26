Ричмонд
Сергей Бобунец выступит с хитами группы «Смысловые галлюцинации» в Иркутске

Музыкант даст концерт с симфоническим оркестром.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 января. Сергей Бобунец представит в Иркутске программу (12+), состоящую из хитов группы «Смысловые Галлюцинации» и его сольных песен с симфоническим оркестром. Концерт состоится 8 февраля на сцене ДС «Труд».

Песни Сергея Бобунца — творческий монумент, к которому многие поколения нашей страны обращаются в самые разные моменты жизни. Сам музыкант смог сохранить в себе веру в людей, силу слова, и тот простой факт, что за каждой холодной зимой всегда приходит весна. Кстати, для Сергея Бобунца это будет не первый опыт работы с оркестром — ранее артист неоднократно выходил на сцену в компании классических музыкантов, а однажды — с военным оркестром.