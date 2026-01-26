Умер Андреа Лорини, итальянский бодибилдер

Ранее стало известно, что в возрасте 60 лет ушел из жизни продюсер и режиссер Александр Олейников. Причина смерти Олейникова пока неизвестна. Однако в СМИ появилась информация, что режиссер мог умереть из-за оторвавшегося тромба.