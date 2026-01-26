Ричмонд
Умер Андреа Лорини, итальянский бодибилдер

В возрасте 48 лет ушел из жизни известный итальянский бодибилдер Андреа Лорини.

Источник: Комсомольская правда

Итальянский бодибилдер Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет. Он был известен под прозвищем Гигант. Об этом сообщает издание Daily Star.

«Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Италии после “внезапной болезни”», — передает издание.

20 января мать обнаружила Лорини без сознания в его доме в коммуне Кьяри, провинции Брешиа. Женщина вызвала скорую помощь, однако врачам не удалось спасти атлета. Причиной смерти была названа «внезапная болезнь», которая привела к инфаркту.

Уточняется, что семья спортсмена не дала разрешение на вскрытие.

Ранее стало известно, что в возрасте 60 лет ушел из жизни продюсер и режиссер Александр Олейников. Причина смерти Олейникова пока неизвестна. Однако в СМИ появилась информация, что режиссер мог умереть из-за оторвавшегося тромба.