Умер Андреа Лорини, итальянский бодибилдер

Итальянский бодибилдер Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет. Он был известен под прозвищем Гигант. Об этом сообщает издание Daily Star.
«Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Италии после “внезапной болезни”», — передает издание.
20 января мать обнаружила Лорини без сознания в его доме в коммуне Кьяри, провинции Брешиа. Женщина вызвала скорую помощь, однако врачам не удалось спасти атлета. Причиной смерти была названа «внезапная болезнь», которая привела к инфаркту.
Уточняется, что семья спортсмена не дала разрешение на вскрытие.
