Число госпитализированных после ДТП с туравтобусом в Приморье достигло семи

Число пострадавших в результате смертельного ДТП с участием туристического автобуса в Хасанском районе Приморья достигло семи человек, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«По состоянию на 8.00 26 января в Тысячекоечной больнице Владивостока находятся пять пострадавших. Ещё два пациента находятся в Хасанской и Кавалеровской центральных районных больницах. Это пациенты находятся в средней степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Приморья Евгения Шестопалова.
Губернатор Олег Кожемяко лично контролирует состояние здоровья пациентов и работу, связанную с лечением пострадавших.
Напомним, авария произошла вечером 22 января недалеко от посёлка Барабаш: туристический автобус столкнулся с грузовым длинномером. В салоне автобуса находились 19 человек. По предварительным данным, причиной ДТП стал занос прицепа фуры на повороте. В результате трагедии погибли три человека — водитель автобуса и двое пассажиров.
За рулём грузового автомобиля находился гражданин КНР со стажем управления более шести лет. Его заключили под стражу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование взято под личный контроль председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
По поручению губернатора семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 300 тысяч рублей.
Что известно о трагической аварии с туристическим автобусом в Приморье.
Основное о вечернем происшествии.