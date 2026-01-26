Число госпитализированных после ДТП с туравтобусом в Приморье достигло семи

За рулём грузового автомобиля находился гражданин КНР со стажем управления более шести лет. Его заключили под стражу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование взято под личный контроль председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.