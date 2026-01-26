В предместье Рабочее в Иркутске планируют комплексную застройку возле Ушаковки

В предместье Рабочее в Иркутске планируют комплексную застройку. Работы будут проводить на участке в 4,2 гектара недалеко от реки Ушаковки, в которую попадают части улиц Баррикад, Зимней и Курортной. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта городской администрации. Ожидается, что проект комплексного развития территории будет завершен к 31 декабря 2033 года.