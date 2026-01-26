В предместье Рабочее в Иркутске планируют комплексную застройку возле Ушаковки

В предместье Рабочее в Иркутске планируют комплексную застройку. Работы будут проводить на участке в 4,2 гектара недалеко от реки Ушаковки, в которую попадают части улиц Баррикад, Зимней и Курортной. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта городской администрации. Ожидается, что проект комплексного развития территории будет завершен к 31 декабря 2033 года.
— На участке будут строить дома высотой от девяти этажей и более. Также реконструируют детский сад № 118. Ветхие дома инвестор должен будет снести и переселить жильцов в новые, — уточняется в документе.
На территории расположены многоквартирные дома по улицам Баррикад, Зимней и Курортной. Некоторые из этих зданий, например Баррикад, 64 и 74, уже признаны подлежащими сносу. Документация также содержит информацию об ограничениях на строительство в охранных зонах.