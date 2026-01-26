Ричмонд
Власти планируют ограничить колличество платные места в колледжах

Российские власти готовят законопроект, который ограничит количество платных мест в колледжах по гуманитарным и экономическим направлениям. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Инициатива призвана бороться с ситуацией, когда на популярных у абитуриентов, но невостребованных на рынке труда программах, массово обучают платно.

— Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов, — пояснила Абрамченко.

Закон будет действовать по аналогии с уже принятыми для вузов нормами: правительство утвердит перечень специальностей с лимитом на платные места, а Минпросвещения распределит квоты между учреждениями. Это ограничит самостоятельность колледжей в определении числа коммерческих мест, передает издание «Известия».

Для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.