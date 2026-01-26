Ричмонд
В ГД планируют распространить ограничение числа платных мест на колледжи

Абрамченко: в ГД хотят распространить ограничение числа платных мест на колледжи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ограничение числа платных мест в вузах планируется распространить на колледжи, законопроект внесут в парламент в июле 2026 года, сообщила вице-спикер ГД Виктория Абрамченко.

«Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов» — сказала «Известиям» Абрамченко.

Такой законопроект разработают и внесут в парламент до конца этого созыва в июле 2026 года, отметила она.